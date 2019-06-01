دعوات لمحاكمات عسكرية لجنود عراقيين اغتصبوا طفلا ووالدته

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أسامة مهدي: انشغل الرأي العام العراقي ساخطا خلال الساعات الاخيرة بفضيحة قيام جنود بالاعتداء جنسيا على طفل واغتصاب والدته بمدينة الموصل الشمالية ما استدعى تحرك وزارة الدفاع واستخباراتها سريعا واعتقال الجناة وسط دعوات لمحاكمتهم عسكريا.

فقد اظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عراقيون على شبكات التواصل الاجتماعي جنودًا عراقيين في وضع مخل جنسيا مع طفل متحدثين فيما بينهم عن اغتصاب والدته في مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية.

ويظهر الفيديو جنديًا داخل آلية عسكرية في وضع مخل اخلاقيا مع طفل حيث يضعه في حجره ويتحرش به بألفاظ خادشة للحياء ثم تنتقل الكاميرا إلى والدة الطفل وهي في الخارج وتحمل رضيعًا على كتفها ثم تختفي وراء تلة.

ويبين الفيديو الجندي متحدثا مع زميله عن اعتزام رفيق ثالث لهما يسعى لاغتصابها قبل أن يقتادها الجندي المقصود ويختفيان خلف التلة ثم يسمع صوت الطفل وهو يبكي ما يدل على تعرضه لاعتداء الامر الذي أثار موجة استياء مجتمعية واسعة ومطالبات بمحاسبة الفاعلين وتطهير منظومة الأمن من مثل هذه العناصر التي تسيء لتضحيات القوات الأمنية وسمعة الجيش العراقي بحسب قولهم.

إعتقال الجنود

وقد سارعت وزارة الدفاع فور انتشار الفيديو الى القول إن رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي وجه "قائد عمليات نينوى بإيقاف واعتقال الأشخاص الذين ظهرت صورهم ضمن مقطع الفيديو الذي يظهر عددًا من الأشخاص يرتدون الزي العسكري يسيئون لسمعة الجيش العراقي".

واشارت في بيان الى ان رئيس أركان الجيش العراقي قد أمر بفتح تحقيق فوري بالموضوع.

ومن جانبها اعلنت خلية الاعلام الامني في بيان رسمي الجمعة تابعته ""الخليج 365"" عن اعتقال الجنود الذين اساءوا لسمعة الجيش العراقي.

وقالت إن "مديرية الاستخبارات العسكرية اعتقلت الاشخاص الذين اسأوا لسمعة الجيش العراقي من خلال مقطع فديو مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور توجيهات من قبل رئيس اركان الجيش".

كما أعلنت وزارة الداخلية من جهتها "تمكن مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى من إلقاء القبض على اثنين من المجرمين عقب عشر ساعات من ارتكابهم جريمة اغتصاب بحق طفل عرمه خمس سنوات".. منوهة الى انه قد تم تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيًا وقضائيًا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

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وقالت وسائل إعلام عراقية إن الفيديو تم تصويره في منطقة غير معروفة بمدينة الموصل شمالي البلاد.



دعوة لتوعية وتثقيف عناصر القوات الامنية حقوقيا

ومن جانبها طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بفتح تحقيق في الاعتداء على الطفل ووالدته.

وأكد عضو المفوضية علي البياتي في تصريح صحافي ان هناك تقارير خطيرة حول انتشار الأدوية المخدرة والمؤثرة عقليا بين المنتسبين من الأجهزة الأمنية والتي تترك وبكل تأكيد اثارا سلبية في الواقع وتحتاج الى تدخل وحلول سريعة".

واشار الى ان العديد من التشكيلات الامنية تحتاج الى برامج توعية وتثقيف على معايير حقوق انسان لكي يتم مراعاتها في تعاملهم مع المدنيين ولديها مطالبات للجهات الدولية ايضا لدعم المفوضية بهذا المشروع.

وقال ان أمن واستقرار المناطق يجب ان يكون الهدف الأساس لكل التشكيلات الامنية والعسكرية و يجب ابعادهم عن اي امور أخرى غير ذلك ومنع احتكاكهم مع المدنيين قدر الإمكان لمنع هكذا مشاكل.

مطالب بمحاكمة الجنود عسكريا

أما تحالف القوى العراقية "السنية" فقد طالب عبد المهدي بتحمل مسؤولياته الدستورية والاخلاقية وتقديم الجنود منتهكي حرمات النساء والمعتدين على الاطفال القصر الى القضاء العسكري لينالوا جزاءهم العادل.

وعبر التحالف في بيان اطلعت على نصه ""الخليج 365"" عن الاسف "لما وصل اليه حال المقاتل العراقي من انعدام للضبط وتعمد اهانة المؤسسة العسكرية وانحرافه عن واجباته في حماية امن المواطن وصون كرامته، وتكرار فضائح انتهاك حرمة واعراض المدنيين الابرياء في نقاط التفتيش ومراكز التوقيف والاعتقال وبشكل خاص النساء وهو مايجعلهم تحت طائلة العقوبات القضائية.

وشدد تحالف القوى في الختام على مسؤولية الدولة في تنفيذ التزاماته الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة وانتهاك حقوقها وحماية حق الطفل ومكافحة الاستغلال الجنسي لهم.

يشار الى ان وزارة الداخلية العراقية عادة ماتعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال أفراد أو عصابات بتهم الخطف والسرقة والابتزاز والسطو المسلح أو الاتجار بالمخدرات والأعضاء البشرية والدعارة حيث يتحرك معظمها تحت غطاء قوات الأمن أو الحشد الشعبي أو تشكيلات حماية المسؤولين.