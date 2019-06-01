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الملك السعودي يعلن بدء أعمال القمة الإسلامية في مكة

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وقال عبد العزيز في كلمته خلال افتتاح القمة ان "حركة الملاحة البحرية تواجه تهديدا خطيرا"، معربا عن اسفه "أن يشكل النازحون واللاجئون المسلمون النسبة الأكبر في العالم".

واضاف "نجدد التأكيد على رفضنا القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف"، مشيرا الى ان "التطرف والإرهاب من أخطر الآفات التي تواجه الأمة الإسلامية والعالم ويجب تظافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة".


واكد رفضه "أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف"، لافتا الى ان "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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