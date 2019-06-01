الملك السعودي يعلن بدء أعمال القمة الإسلامية في مكة

وقال عبد العزيز في كلمته خلال افتتاح القمة ان "حركة الملاحة البحرية تواجه تهديدا خطيرا"، معربا عن اسفه "أن يشكل النازحون واللاجئون المسلمون النسبة الأكبر في العالم".

واضاف "نجدد التأكيد على رفضنا القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف"، مشيرا الى ان "التطرف والإرهاب من أخطر الآفات التي تواجه الأمة الإسلامية والعالم ويجب تظافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة".



واكد رفضه "أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف"، لافتا الى ان "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى".