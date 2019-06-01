الدفاع المدني تصدر بعض الإرشادات بمناسبة العيد

وادناه بعض الارشادات الخاصة بالعيد:

• لا تسمح لأطفالك بشراء المفرقعات أو الألعاب النارية، إذ تشكل خطرا كبيرا على الطفل والمحيطين، وقد تؤدي إلى الإصابة بحروق أو الوفاة.

• الألعاب التي تحتوي مقذوفات صلبة كالأسهم ومسدسات الخرز تشكل خطرا كبيرا على الطفل ومن معه، وقد تؤدي إلى إحداث إصابات في الجسم والوجه والعينين. كما أن الخرزات في مسدس الخرز قد تجد طريقها للأنف أو الأذنأو العيون .



• تشكل المسدسات المائية خيارا ملائما للأطفال، فهي لا تسبب الجروح ولكن يجب استعمالها خارج البيوت والمنازل، لأن رش الطفل للماء قد يؤدي إلى إصابته لنقطة كهربائية في المنزل كمفتاح كهربائي أو إبريز، وهذا قد يقود إلى صعقة كهربائية للطفل.

• عند خروج الطفل في الهواء الطلق احرص على وقايته من ضربة الشمس، مع تفادي الخروج في الشمس وقت ذروة سطوعها وارتفاع درجات الحرارة.

• يأتي عيد الفطر في الصيف، وهذا يعني أن الجو حار، ويتطلب هذا ارتداء الطفل لملابس خفيفة حتى لا تحبس العرق، وفاتحة حتى تقلل امتصاص أشعة الشمس وبالتالي تخفض مخاطر الإصابة بضربة الشمس.



• شرب الماء أساسي لصحة الطفل، وهو أمر يجب أن يتابعه الأهل، إذ قد ينسى الكثير من الأطفال شرب الماء في غمرة لعبهم، وهذا قد يقود إلى الجفاف وإصابتهم بصدمة.

• إذا كان الطفل سيلعب في الحديقة فافحصها من حيث الأمان، وهذا يتطلب خلوها من الحفر، وخلو الألعاب من الأطراف المكسورة أو الحادة التي قد تؤدي لجرح الطفل. كما يجب أن يتوفر في الحديقة سياج حاد (طزر) وخاصة على المزالق لحماية الطفل من السقوط.

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• قبل خروج الطفل احرص على دهن وجهه والأجزاء المعرضة للشمس بكريم وقاية لا يقل معامل الحماية فيه عن 35، فهذا يساعد على حماية جلده من الأشعة الضارة ويقلل مخاطر إصابته بسرطان الجلد مستقبلا.

• إذا أراد الطفل الذهاب لمدينة ألعاب فكن معه، وهناك احرص على أن يلعب الألعاب التي تلائم سنه، وهنا نحذرك من ألعاب الإثارة والمخاطرة كالأفعوانيات والسفينة الطائرة والمراجيح النطاطة، فهي قد تثيرفي الصغار (وحتى الكبار) الرعب وتحول زيارتهم لمدينة الألعاب إلى ذكرى مؤلمة.

• عند لعب الطفل على السيارات الكهربائية يجب التأكد من وضعه لحزام الأمان. إذا لم تكن السيارة مجهزة بحزام أمان فلا تسمح للطفل باستعمالها واقصد مكانا آخر للعب.

• عند لعب الطفل على الدراجة الهوائية يجب أن يرتدي خوذة رأس، وهذا يشمل أيضا السكوتر. كما يفضل أن يرتدي واقيات للركبة والمرفق.

• شاع في العيد ركوب الأطفال واليافعين للسيارات و الدراجات النارية والقيام بحركات خطرة ( تحفيط )، وقد يؤدي انقلاب السيارة او اصطدامها إلى إصابة الشخص بجروح خطيرة وكسور في العمود الفقري. لا تفعل ذلك كونه يشكل خطر على حياتك وحياة المحيطين بك.