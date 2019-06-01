المحلاوي يطالب الجبوري بالكفّ عن إطلاق التصريحات الاستفزازية

وقال المحلاوي في حديث لـ الخليج 365، ان "محافظة الأنبار بنوابها وشيوخها و مثقفيها ترفض التصريحات المتكررة الصادرة عن النائب أحمد الجبوري حول المحافظات المنكوبة عموما والانبار خصوصا"، مشددا "أن تلك التصريحات مثّلت تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي لتلك المحافظات وتجاوزاً لمبادئ العلاقات الثنائية والشراكه السياسيه".وتابع المحلاوي أن "الجبوري مطالب بإثبات حسن النوايا والواقعية"، داعياً إياه إلى "الكفّ عن إطلاق التصريحات الاستفزازية عديمة الجدوى أو محاولة التدخل في قضايا المحافظات الداخلية".

وأضاف المحلاوي ان "الانبار ولاده بالرجال ولن ينقطع نسلهم فيها حتى يكون للمنبطحين والفاسدين سطوه عليها ويعودوا بها إلى الوراء"، مشيرا إلى إن "حجم الجهود والطاقات البشريه والماديه التي عملت عليها الحكومات المحليه في الانبار منذ العام ٢٠١٧ ولحد الان وما وصل إليه واقع محافظة الأنبار من مدينيه وعمران واستقرار رغم كل الظروف التي مرت بها ليس له مثيل في جميع محافظات العراق".



وكان النائب عن محافظة صلاح الدين احمد الجبوري الملقب "ابو مازن" قال في تصريحات تلفزيونية، أنه "يبحث عن تغيير حكومة الانبار حتى يتحررون"، مؤكدا أنه "لايمتلك اي مشكلة مع المحافظ ولكنه سينزل الى ساحة الانبار بعد نينوى".

فيما رد رئيس مجلس محافظة الانبار، اليوم الجمعة، على تصريحات ادلى بها النائب عن محافظة صلاح الدين احمد الجبوري "ابو مازن"، مشددا على أن الانبار ليست للبيع وترفض تقبل "المشاريع الفاسدة".

