قوة امنية تعتقل شخصا انتحل صفة ضابط في الداخلية بالبصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مفارز مركز شرطة المعقل القت القبض على شخص انتحل صفة ضابط برتبة مقدم في وزارة الداخلية"، مبينا انه "تم ضبط هويات عسكرية مزورة مع بدلة عسكرية بحوزته".
واضاف ان "الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص، وتم ايقافه وفق احكام المادة (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه".
يذكر ان القوات الامنية في محافظة البصرة تتمكن بين فترة واخرى من اعتقال متهمين بانتحال شخصيات وضباط وقادة في القوات الامنية والحشد الشعبي بهدف ابتزاز المواطنين، حيث يعاقب من ينتحل صفة ضابط بالحبس مدة عشر سنوات وتعتبر جريمة مخلة بالشرف.
واضاف ان "الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص، وتم ايقافه وفق احكام المادة (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه".
يذكر ان القوات الامنية في محافظة البصرة تتمكن بين فترة واخرى من اعتقال متهمين بانتحال شخصيات وضباط وقادة في القوات الامنية والحشد الشعبي بهدف ابتزاز المواطنين، حيث يعاقب من ينتحل صفة ضابط بالحبس مدة عشر سنوات وتعتبر جريمة مخلة بالشرف.
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