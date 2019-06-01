حريق في اعلى سطح مطعم بالمنصور والدفاع المدني يحاول اخماده 'صور'

وقال المصدر في حيث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع اليوم في اعلى سطح مطعم صاج البديع ضمن شارع ابو جعفر المنصور في منطقة المنصور ببغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".



واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.