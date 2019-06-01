اركان الجيش: حسم التحقيق مع الجندي المسيء للجيش خلال خمسة ايام

واضاف ان "حسم التحقيق معه خلال خمسة ايام"، لافتا الى ان "سيكون عبرة لمن يفكر ان يسئ الى الجيش العراقي الباسل".
وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، مقطع فيديو يظهر منتسباً في الجيش بمحافظة نينوى وهو بوضع مخل مع آخرين، الأمر الذي أثار موجة استياء كبيرة.
واعلنت خلية الاعلام الامني في بيان رسمي صدر، ظهر اليوم الجمعة، عن اعتقال الاشخاص الذين اساءوا لسمعة الجيش العراقي من خلال مقطع فيديو مسرب.
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