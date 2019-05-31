وذكر التحالف في بيان، أن "قواته نفذت نحو أكثر من 34 ألف غارة جوية في تلك الفترة"، مؤكداً "التزامه بكافة القوانين الدولية الخاصة بالنزاعات المسلحة التي تضمن حماية المدنيين".
وشكك التحالف في" صحة بعض التقارير التي ترجع مقتل آلاف المدنيين في تلك الغارات الجوية"، مشيراً إلى أن "التحالف يجري تحقيقات موسعة في كافة الحالات التي ثبت فيها مقتل مدنيين بالخطأ في تلك الغارات".
وأوضح، أن "هناك 111 حالة ادعاء بوقوع قتلى آخرين بين صفوف المدنيين لكنها لا زالت قيد التحقيق".
وشكك التحالف في" صحة بعض التقارير التي ترجع مقتل آلاف المدنيين في تلك الغارات الجوية"، مشيراً إلى أن "التحالف يجري تحقيقات موسعة في كافة الحالات التي ثبت فيها مقتل مدنيين بالخطأ في تلك الغارات".
وأوضح، أن "هناك 111 حالة ادعاء بوقوع قتلى آخرين بين صفوف المدنيين لكنها لا زالت قيد التحقيق".
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف الدولي يقرّ بقتله 1300 مدني في العراق وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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