التحالف الدولي يقرّ بقتله 1300 مدني في العراق وسوريا

وذكر التحالف في بيان، أن "قواته نفذت نحو أكثر من 34 ألف غارة جوية في تلك الفترة"، مؤكداً "التزامه بكافة القوانين الدولية الخاصة بالنزاعات المسلحة التي تضمن حماية المدنيين".

وشكك التحالف في" صحة بعض التقارير التي ترجع مقتل آلاف المدنيين في تلك الغارات الجوية"، مشيراً إلى أن "التحالف يجري تحقيقات موسعة في كافة الحالات التي ثبت فيها مقتل مدنيين بالخطأ في تلك الغارات".



وأوضح، أن "هناك 111 حالة ادعاء بوقوع قتلى آخرين بين صفوف المدنيين لكنها لا زالت قيد التحقيق".