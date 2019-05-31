العراقيون يغزون حساب قاضي محكمة 'كاس'

رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا صفحة القاضي البرازيلي وزوجته، وحثوا الجماهير على التعليق ومراسلته من اجل التأثير عليه واصدار الحكم لصالح المعترضين بقيادة عدنان درجال.

ومن المؤمل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي نهاية شهر آب المقبل.



وشهدت جلسة اليوم : إفادة حسين الخرساني عضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة وإفادة زياد الموسوي عضو دائرة العلاقات العامة، مرافعة محامي المعترضين، مرافعة محامي إتحاد الكرة.

وكان يوم امس قد شهد مرافعات بين محامي الطرفين اضافة لإفادة محمد حيدر حسون وطه عبد حلاته وعلاء كاظم ونشأت اكرم ويونس محمود و رشا طالب و وليد الزيدي وجواد الجبوري والثلاثي محمد سليم والمهداوي وعدي اللامي، إضافة لشهادات السكايب من محمد جواد الصائغ واحمد الموسوي و رعد سليم و نجم الآوسي.

