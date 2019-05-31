العراقيون يغزون حساب قاضي محكمة 'كاس'

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2019-05-31 | 19:56
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تعرض حساب قاضي محكمة النزاعات الرياضية "كاس"، ماوريتسيو فريتاس، على "فيسبوك"، الى غزو من قبل الجماهير الرياضية العراقية، بعد انتهاء جلسة المحكمة بين المعترضين واتحاد الكرة اليوم الحمعة.
ومن المؤمل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي نهاية شهر آب المقبل.
وشهدت جلسة اليوم : إفادة حسين الخرساني عضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة وإفادة زياد الموسوي عضو دائرة العلاقات العامة، مرافعة محامي المعترضين، مرافعة محامي إتحاد الكرة.
وكان يوم امس قد شهد مرافعات بين محامي الطرفين اضافة لإفادة محمد حيدر حسون وطه عبد حلاته وعلاء كاظم ونشأت اكرم ويونس محمود و رشا طالب و وليد الزيدي وجواد الجبوري والثلاثي محمد سليم والمهداوي وعدي اللامي، إضافة لشهادات السكايب من محمد جواد الصائغ واحمد الموسوي و رعد سليم و نجم الآوسي.
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