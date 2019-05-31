شرطة ميسان تعتقل 216 متهما ومشتبها به بجرائم الايذاء العمد والتهديد والقتل

وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "قواتنا بمختلف الصنوف نفذت سلسلة عمليات أمنية وممارسات واسعة لتعقب ومطاردة المطلوبين، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم ومتهمين بجرائم مختلفة وضبط أسلحة نارية وعجلات ودراجات نارية مخالفة للقانون، فضلاً عن ضبط مواد وادوات تستخدم لتعاطي المخدرات في السيطرات والطرق الخارجية".واضافت القيادة، أن "عمليات القاء القبض على المطلوبين شملت مناطق متفرقة من المحافظة، كانت حصيلتها القبض على ٢١٦ متهما ومشتبها به من بينهم ٧١ متهما بجرائم الايذاء العمد والتهديد، و٢٤ متهما بجرائم السرقات والقتل العمد"، مشيرة إلى أن "١٢ متهما وفق جرائم الإرهاب لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور المواطنين ما يعرف بالدكة العشائرية".

وتابعت القيادة، انه "تم أيضا إلقاء القبض عليهم متهمين إثنين آخرين وفق أحكام القرار رقم 570 لسنة 1982 الخاص بفرض عقوبات لمرتكبي إطلاق العيارات النارية والذي ينص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أطلق عيارات نارية في المناسبات العامة أو الخاصة داخل المدن والقرى والقصبات دون أن يكون مجازاً بذلك من قبل سلطة مختصة)".

