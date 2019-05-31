النفط تعلن الاتفاق مع اكسون موبيل على عودة عامليها إلى البصرة

وقال عبد الجبار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "وفقاً لتوجيه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان خلال ترؤسه اجتماعاً مع إدارة شركة إكسون موبل، فإن الشركة ستباشر بالعودة إلى مكاتبها في البصرة ابتداءً من يوم الأحد القادم، وفقاً لتأكيدات الشركة".وأضاف أن "إدارة كافة الفعاليات الميدانية لحقل غرب القرنة 1 طوال مدة انتقال موظفي شركة إكسون موبل إلى مكاتب الشركة في دبي كانت تتم من قبل ملاكات شركة نفط البصرة بالكفاءة والجودة المطلوبة".

وكانت شركة إكسون موبيل قد أجلت في (18 أيار 2019) جميع موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 النفطي في العراق ونقلهم إلى دبي.