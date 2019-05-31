وأضاف أن "الحادثة وقعت عام 2018 وتمت إحالة الجندي الى الجهات المختصة ليحاكم بسبب جريمته التي تنتهك حقوق الانسان وكذلك إساءته لسمعة الجيش العراقي".
وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، مقطع فيديو يظهر منتسباً في الجيش بمحافظة نينوى وهو بوضع مخل مع آخرين، الأمر الذي أثار موجة استياء كبيرة.
واعلنت خلية الاعلام الامني في بيان رسمي صدر، ظهر اليوم الجمعة، عن اعتقال الاشخاص الذين اساءوا لسمعة الجيش العراقي من خلال مقطع فيديو مسرب.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ نينوى: حادثة الجندي المتحرش بالطفل القاصر وقعت في 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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