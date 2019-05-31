محافظ نينوى: حادثة الجندي المتحرش بالطفل القاصر وقعت في 2018

وقال المرعيد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة عمليات نينوى ألبغتنا أن الجندي الذي ظهر في الفيديو وهو يتحرش بطفل قاصر ، هو أحد مقاتلي ( الفرقة 20 جيش عراقي / لواء 60".

وأضاف أن "الحادثة وقعت عام 2018 وتمت إحالة الجندي الى الجهات المختصة ليحاكم بسبب جريمته التي تنتهك حقوق الانسان وكذلك إساءته لسمعة الجيش العراقي".



وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، مقطع فيديو يظهر منتسباً في الجيش بمحافظة نينوى وهو بوضع مخل مع آخرين، الأمر الذي أثار موجة استياء كبيرة.

واعلنت خلية الاعلام الامني في بيان رسمي صدر، ظهر اليوم الجمعة، عن اعتقال الاشخاص الذين اساءوا لسمعة الجيش العراقي من خلال مقطع فيديو مسرب.