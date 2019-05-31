النائبة المحمدي ترفض تصريحات 'ابو مازن' بشأن محافظة الانبار

وقالت الغلاب في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "كلنا أسف أن تصدر مثل هكذا تصريحات غير مسؤولة من زميل لنا داخل قبة البرلمان وهو يعرف قبل غيره حجم الجهود والطاقات البشرية والمادية التي عملت عليها الحكومات المحلية في الانبار منذ منتصف 2017 ولحد الان وما وصل اليه واقع محافظة الانبار من مدنية وعمران واستقرار مجتمعي وعودة الغالبية العظمى من أهلها النازحين".وأكدت الغلاب، ان "محافظة الانبار واهلها وعشائرها لن يكونوا لقمة سائغة للمفسدين والباحثين عن الزعامة بالصفقات المالية ولن يسمحوا لأجندات خارجية بالعبث بأستقرار ومقدرات محافظة الانبار العزيزة".

ورد رئيس مجلس محافظة الانبار، اليوم الجمعة، على تصريحات ادلى بها النائب عن محافظة صلاح الدين احمد الجبوري "ابو مازن"، مشددا على أن الانبار ليست للبيع وترفض تقبل "المشاريع الفاسدة".

وكان الجبوري عبر في وقت سابق، عن قدرته على التأثير في أعضاء مجلس محافظة نينوى، وأن لديه نوايا للتوسع في محافظة الأنبار.

