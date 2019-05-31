وأكدت الغلاب، ان "محافظة الانبار واهلها وعشائرها لن يكونوا لقمة سائغة للمفسدين والباحثين عن الزعامة بالصفقات المالية ولن يسمحوا لأجندات خارجية بالعبث بأستقرار ومقدرات محافظة الانبار العزيزة".
ورد رئيس مجلس محافظة الانبار، اليوم الجمعة، على تصريحات ادلى بها النائب عن محافظة صلاح الدين احمد الجبوري "ابو مازن"، مشددا على أن الانبار ليست للبيع وترفض تقبل "المشاريع الفاسدة".
وكان الجبوري عبر في وقت سابق، عن قدرته على التأثير في أعضاء مجلس محافظة نينوى، وأن لديه نوايا للتوسع في محافظة الأنبار.
كانت هذه تفاصيل خبر النائبة المحمدي ترفض تصريحات 'ابو مازن' بشأن محافظة الانبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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