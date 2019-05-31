نائبة تطالب أحمد الجبوري بإرجاع المبالغ المختلسة من موازنة صلاح الدين

وقالت الفهداوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "من يدعي بالتغيير والاصلاح والتمدد علية ان لا ينسى ان يعيد المبالغ المختلسة من ميزانية محافظة صلاح الدين لأعادة أعمارها و صون كرامة أهلها وأعادة نازحيها لمناطق العلم ويثرب وبلد بدلا" من الهروب الى الامام لتخريب ما تم أعماره في محافظتنا الأنبار".ودعت عضو النزاهة النيابية، النائب أحمد الجبوري إلى "الكف عن أدعاءاته بالزعامة وعدم التدخل بشؤون محافظة الأنبار".

وكان الجبوري عبر في وقت سابق، عن قدرته على التأثير في أعضاء مجلس محافظة نينوى، وأن لديه نوايا للتوسع في محافظة الأنبار.