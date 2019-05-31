الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

الدفاع المدني يكافح حريقا اندلع في حقول الحنطة والشعير في كركوك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "ابطالنا يكافحون النيران المندلعة في حقول الحنطة والشعير في قضاء داقوق وقرى تابعة لقضاء دبس وناحية كوبري في محافظة كركوك".

واضافت المديرية، أن "الخسائر المادية بلغت 370 دونما من المحاصيل"، مشيرة الى "انقاذ نحو الف دونم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يكافح حريقا اندلع في حقول الحنطة والشعير في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا