الدفاع المدني يكافح حريقا اندلع في حقول الحنطة والشعير في كركوك

وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "ابطالنا يكافحون النيران المندلعة في حقول الحنطة والشعير في قضاء داقوق وقرى تابعة لقضاء دبس وناحية كوبري في محافظة كركوك".
واضافت المديرية، أن "الخسائر المادية بلغت 370 دونما من المحاصيل"، مشيرة الى "انقاذ نحو الف دونم".
واضافت المديرية، أن "الخسائر المادية بلغت 370 دونما من المحاصيل"، مشيرة الى "انقاذ نحو الف دونم".
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