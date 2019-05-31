وأضاف أن "الموقف المغربي معلن ولا يمكن أن يتغير بضغوط أو عروض أو إملاءات من أي طرف، خاصة أن الصفقة رفضتها بعض الدول العربية بشكل واضح".
وأوضح أفتاتي، أنه "من غير المقبول تمرير أي خطوات خاصة بما يسمونه "صفقة القرن"، خاصة في ظل تمسك الشعب الفلسطيني بدولته وحقه، والتأكيد العربي على ذلك، وتأكيد الأردن وكذلك المغرب، الذي يساند وبقوة قيام الدولة الفلسطينية وعدم التنازل عن أي حق من حقوق الشعب".
واستقبل الملك محمد السادس، الأسبوع الماضي، في مدينة سلا، جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار جولة لعدد من البلدان العربية قبل انعقاد مؤتمر البحرين.
وبحث العاهل المغربي مع كوشنر تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب.
تأتي تحركات مبعوث ترامب في وقت يستعد البيت الأبيض لطرح الجزء الأول من خطة الرئيس الأمريكي المسماة "صفقة القرن" خلال الشهر المقبل، حسب تصريحات سابقة لمسؤولين أمريكيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحزب الحاكم بالمغرب: لن نرضخ لصفقة القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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