الحزب الحاكم بالمغرب: لن نرضخ لصفقة القرن

ونقلت "سبوتنيك" عن أفتاتي قوله، إن "حملة الترويج التي يقوم بها وطريقة العرض تختلف من دولة لأخرى، حسب المعطيات والآلية التي تتعامل بها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول المنطقة للضغط من أجل تمرير الصفقة، التي لن تمر".وأضاف أن "الموقف المغربي معلن ولا يمكن أن يتغير بضغوط أو عروض أو إملاءات من أي طرف، خاصة أن الصفقة رفضتها بعض الدول العربية بشكل واضح".

وأوضح أفتاتي، أنه "من غير المقبول تمرير أي خطوات خاصة بما يسمونه "صفقة القرن"، خاصة في ظل تمسك الشعب الفلسطيني بدولته وحقه، والتأكيد العربي على ذلك، وتأكيد الأردن وكذلك المغرب، الذي يساند وبقوة قيام الدولة الفلسطينية وعدم التنازل عن أي حق من حقوق الشعب".



واستقبل الملك محمد السادس، الأسبوع الماضي، في مدينة سلا، جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار جولة لعدد من البلدان العربية قبل انعقاد مؤتمر البحرين.

وبحث العاهل المغربي مع كوشنر تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب.

تأتي تحركات مبعوث ترامب في وقت يستعد البيت الأبيض لطرح الجزء الأول من خطة الرئيس الأمريكي المسماة "صفقة القرن" خلال الشهر المقبل، حسب تصريحات سابقة لمسؤولين أمريكيين.