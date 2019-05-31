عبد المهدي يهنئ السهلاني بمناسبة فوزها بعضوية البرلمان الاوربي

واضاف المكتب، أن "عبد المهدي بارك لها فوزها بمقعد في البرلمان الاوربي، ومتمنيا لها تحقيق المزيد من النجاح في مجال عملها الجديد" .
وفازت النائبة عبير السهلاني عن حزب الوسط في السويد بعضوية البرلمان الاوروبي في الانتخابات التي جرت قبل ايام.
والسهلاني تبلغ من العمر (43) عاماً، وهي عراقية الاصل من محافظة ذي قار، وذهبت الى السويد عندما كانت بعمر 15 عاماً، كلاجئة غير مصحوبة بعائلتها.
وفازت بعضوية البرلمان السويدي للفترة من 2010-2014، كذلك اصبحت عضو في البرلمان 2018-2019. وهي قيادية في حزب الوسط السويدي، وعملت في لجنة الشؤون الخارجية للحزب.
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