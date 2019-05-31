عبد المهدي يهنئ السهلاني بمناسبة فوزها بعضوية البرلمان الاوربي

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء بعث برقية تهنئة لعبير السهلاني بمناسبة فوزها بعضوية البرلمان الاوربي في الانتخابات التي جرت الاسبوع الماضي".واضاف المكتب، أن "عبد المهدي بارك لها فوزها بمقعد في البرلمان الاوربي، ومتمنيا لها تحقيق المزيد من النجاح في مجال عملها الجديد" .

وفازت النائبة عبير السهلاني عن حزب الوسط في السويد بعضوية البرلمان الاوروبي في الانتخابات التي جرت قبل ايام.

والسهلاني تبلغ من العمر (43) عاماً، وهي عراقية الاصل من محافظة ذي قار، وذهبت الى السويد عندما كانت بعمر 15 عاماً، كلاجئة غير مصحوبة بعائلتها.

وفازت بعضوية البرلمان السويدي للفترة من 2010-2014، كذلك اصبحت عضو في البرلمان 2018-2019. وهي قيادية في حزب الوسط السويدي، وعملت في لجنة الشؤون الخارجية للحزب.

