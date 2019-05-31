وزير الدفاع الإيراني: زعزعة أمن المنطقة سيضر بمصدري النفط

ولفت العميد أمير حاتمي، خلال مشاركته في مسيرات "يوم القدس" العالمي، في مدينة زنجان، شمال غربي إيران، إلى أنه "لا يمكن حرمان بلد كبير كإيران من بيع النفط"، مشددا على "أن طهران ليست بصدد الحرب، ولكنها ستتصدى لأي عامل يعرض حياة الشعب الإيراني للخطر"، مضيفا "أن القدرات الدفاعية لإيران ليست للتفاوض".
وقال حاتمي، إن "الشعب الإيراني، أثبت من خلال مشاركته اليوم في مسيرات يوم القدس، وحدته وانسجامه في مواجهة الأعداء"، مضيفا أن "صفقة القرن"، ستفشل بوعي الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة ويقظتهم.
وخرج آلاف الإيرانيين في مسيرات إحياء لـ"يوم القدس" العالمي، بمشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف والعديد من الشخصيات السياسية والعسكرية.
وقال حاتمي، إن "الشعب الإيراني، أثبت من خلال مشاركته اليوم في مسيرات يوم القدس، وحدته وانسجامه في مواجهة الأعداء"، مضيفا أن "صفقة القرن"، ستفشل بوعي الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة ويقظتهم.
وخرج آلاف الإيرانيين في مسيرات إحياء لـ"يوم القدس" العالمي، بمشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف والعديد من الشخصيات السياسية والعسكرية.
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