وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "موقف حرائق المحاصيل الزراعية من تاريخ ٨/٥/٢٠١٩ لغاية ٣٠/٥/٢٠١٩ في عموم العراق، بلغت 189 حادثة".
وأضافت أن "المساحة المحترقة بلغت ١٥٨٦٦ دونم، فيما بلغت المساحة المنقذة ٤١١٧١٨ دونم".
وشهدت العديد من المزارع والحقول في مناطق متفرقة من البلاد إلى عمليات حريق، فيما أكدت الجهات الامنية ان عمليات الاحتراق مفتعلة.
وأضافت أن "المساحة المحترقة بلغت ١٥٨٦٦ دونم، فيما بلغت المساحة المنقذة ٤١١٧١٨ دونم".
وشهدت العديد من المزارع والحقول في مناطق متفرقة من البلاد إلى عمليات حريق، فيما أكدت الجهات الامنية ان عمليات الاحتراق مفتعلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني تعلن موقف حرائق المحاصيل الزراعية خلال الشهر الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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