الدفاع المدني تعلن موقف حرائق المحاصيل الزراعية خلال الشهر الجاري

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "موقف حرائق المحاصيل الزراعية من تاريخ ٨/٥/٢٠١٩ لغاية ٣٠/٥/٢٠١٩ في عموم العراق، بلغت 189 حادثة".

وأضافت أن "المساحة المحترقة بلغت ١٥٨٦٦ دونم، فيما بلغت المساحة المنقذة ٤١١٧١٨ دونم".



وشهدت العديد من المزارع والحقول في مناطق متفرقة من البلاد إلى عمليات حريق، فيما أكدت الجهات الامنية ان عمليات الاحتراق مفتعلة.