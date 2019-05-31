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انقطاع التيار الكهربائي في الموصل

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مديرية الكهرباء في مدينة الموصل اطفأت التيار الكهربائي بشكل تام في المدينة بسبب نشوب حريق كبير بالقرب من محطة شرق الموصل الكهربائية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "فرق من الدفاع المدني توجهت الى مكان الحرق من اجل اخماده".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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