انقطاع التيار الكهربائي في الموصل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مديرية الكهرباء في مدينة الموصل اطفأت التيار الكهربائي بشكل تام في المدينة بسبب نشوب حريق كبير بالقرب من محطة شرق الموصل الكهربائية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "فرق من الدفاع المدني توجهت الى مكان الحرق من اجل اخماده".

