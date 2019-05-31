وقالت الجبهة في بياتن تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بعد التفجيرات الارهابية التي ضربت مدينة كركوك يوم امس مستهدفة المدنيين العزل والمراكز التجارية في المناطق الحيوية تفقد رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي وبرفقة نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران مع مدير دائرة صحة كركوك كريم ولي الجرحى الراقدين في مستشفى كركوك العام" .
واضافت الجبهة، أن "الصالحي التقى بعوائل الجرحى واستفسر عن الاوضاع الصحية للمصابين من الاطباء واعلن استعداد الجبهة التركمانية العراقية الى ارسالهم الى المستشفيات التركية لغرض تلقي العلاج وكما دعا الباري عز وجل ان يمنا بالشفاء العاجل للجرحى".
واضافت الجبهة، أن "الصالحي التقى بعوائل الجرحى واستفسر عن الاوضاع الصحية للمصابين من الاطباء واعلن استعداد الجبهة التركمانية العراقية الى ارسالهم الى المستشفيات التركية لغرض تلقي العلاج وكما دعا الباري عز وجل ان يمنا بالشفاء العاجل للجرحى".
من جانب اخر، قدم نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران شكره الى "الاطباء والكوادر الصحية لمستشفى كركوك العام للجهود التي بذلوها في اسعاف الجرحى وبالسرعة الممكنة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة التركمانية تبدي استعدادها لنقل جرحى تفجيرات كركوك الى مستشفيات تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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