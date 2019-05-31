وطالب السعداوي، الجهات الامنية في المحافظة بـ"ضرورة اخذ الحيطة والحذر من المحاولات الإرهابية اليائسة التي تحاول زعزعزة امن واستقرار اهالي محافظة كركوك وضرب التعايش السلمي بين مكونانها".
وشدد السعداوي، على "ضرورة إشراك الحشد الشعبي الى جانب صنوف القوات الامنية في إدارة الملف الامني بالمحافظة من أجل التنسيق والتعاون للقضاء على الخلايا الإرهابية النائمة والحفاظ على الانتصارات التي حققتها قواتنا الأمنية وحشدنا الشعبي".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد احداث كركوك.. نائب يدعو لاشراك الحشد في إدارة الملف الامني بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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