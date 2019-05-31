الصافي يدعو لمنع ألعاب العنف خلال العيد

وأضاف الصافي، أن "الطفل يجلس أمام الشاشات التي تبث عمليات القتل والعنف والسطو وللاسف الاب لا يكترث وهو بهذا يربي طفله على العنف بثقافة مستوردة نستقبلها بدون تفكير او تدبر أذن المنهج خطأ ونحن امة نمتلك ادوات صحيحة للتربية فلماذا رفضناها وذهبنا للاخرين".
وتابع، أن "المجتمعات بدأت تضج بهذه المشاكل ولا توجد جرأة لمعالجة أصل المشكلة، وسيأتي العيد وكل الاستفتاءات الشرعية والقضايا العرفية تقول لا تطلقوا العيارات النارية ولا تشتروا ألعاب العنف، لكن الكل يطلق العيارات والناس تصاب وتروع ونقوله امام مسؤولي الدولة بأي حق يحصل هذا الفعل".
ودعا ممثل المرجعية العليا، المدارس والاسرة الكريمة الى أن "تربي اطفالنا وشبابنا بعيدا عن العنف والقتل" مبينا ان "مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت تربي وتغذي هذا العنف وتلهي الشباب عن مستقبلهم".
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