عاشرها بالإكراه فقتلته بـ11 طعنة!

وأمرت النيابة بحبس "آية.ش.ا"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لها تهمة القتل العمد.

وأقرت المتهمة النيابة بقتل زوجها، بعد أن استلت سكين المطبخ وطعنته 11 طعنة نافذة حتى فارق الحياة، ثم قامت بلف الجثة بملاءة السرير، وألقتها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل، لتضليل رجال المباحث.



وأضافت، أن زوجها كان يجبرها على العلاقة الزوجية والمعاشرة الجنسية رغمًا عنها وكان يضربها ضربًا مبرحًا إذا رفضت فقررت الانتقام منه.

وأوضحت، طلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولكن رفض و"مارس كل الطرق لإذلالي لأنني تزوجته على غير رغبتي".

وأشارت إلى أن زواجها منه كان رغمًا عنها وبالإجبار من أهلها، لافتة إلى أنها كان لا تحب، ومع ذلك حاولت المعيشة معه ولكنها لم تستطع.

وقالت له إنه تكرهه ولا تريد العيش معه ولم تجد إلا القتل وسيلة وحيدة للخلاص منه.



وتابعت: "عقب خلود زوجي إلى النوم، بعد المشاجرة بيننا قمت بإحضار سلاح أبيض (سكين مطبخ)، وأجهزت عليه بها بعدة طعنات بمنطقة الصدر والبطن حتى وافته المنية، وعقب ذلك قامت بالاتصال هاتفيا بابنة خالتي، لاستدعائها، والذي حضرت وحملناه وألقينا جثته على جانب طريق ترابي بالقرب من المنزل، وعدنا وقمنا بوضع بطانية على المرتبة الخاصة بغرفة النوم، لإخفاء آثار الدماء ثم قمنا بالتخلص من السلاح المستخدم (السكين) والحافظة الشخصية للمجني عليه بإلقائهما بجوار إحدى الترع المجاورة".

وكانت الشرطة تلقت بلاغًا بوجود جثة شخص ملقاة على جانب الطريق بمنطقة "الطبالين" بشبين القناطر.

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وانتقل رجال المباحث إلى مكان الجريمة، حيث تبين أن الجثة لـ"محمد.س. ع"، 30 عامًا، مسجاة على جانب الطريق بالقرب من المنزل ملكه محل سكنه، مصابًا بعدد من الطعنات بالبطن والصدر

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات وجود آثار دماء على مرتبة السرير الخاص بغرفة النوم، وبمناقشة أهل المجني عليه، ظهرت على زوجة المجني عليه (23 عامًا)، علامات الارتباك والريبة، وأقرت بارتكاب الجريمة.

وقالت إنها تزوجت من المجني عليه منذ فترة قصيرة قرابة الشهرين على غير رغبتها ورغما عنها، وفجر يوم الجريمة حدثت مشادة كلامية بينهما بسبب إفصاحها له بذلك.

كما تم القبض على ابنة خالة المتهمة، 16 عامًا طالبة، وأقرت باشتراكها في ارتكاب الواقعة.