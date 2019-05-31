محافظة بغداد تحقق في إقامة شعائر دينية 'خارج الاتفاق'

واشارت المحافظة الى انها "ومن منطلق تعاونها مع منظمات المجتمع المدني ورعاية المحافظ فلاح الجزائري ودعمه لانشطة هذه المنظمات لاسيما الخيرية والانسانية منها، فقد تم وضع قاعة لقاءات المواطنين تحت تصرف احدى هذه المنظمات لإقامة مأدبة افطار لعوائل الشهداء والايتام بمناسبة شهر رمضان المبارك"، مبينة ان "ما حصل من إقامة بعض الشعائر كان تصرفاً فردياً محدوداً وخارج الاتفاق ولم يكن ضمن البرنامج المتفق عليه".
واكدت محافظة بغداد في بيانها، "احترامها لكل الشعائر الدينية ورعايتها لبعض المناسبات المقدسة"، مشددة في ذات الوقت "بانها ملتزمة بتوجيهات المحافظ وتأكيداته المستمرة على ابقاء مؤسسات الدولة للخدمة العامّة من دون تمييز".
وأوضحت ان "المحافظ وجه بفتح تحقيق سريع بخروج الاحتفالية عن المنهج المتفق عليه، والتشدد في مراقبة الفعاليات في المستقبل".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يظهر عن اقامة شعائر دينية داخل مبنى المحافظة.
وتنشر الخليج 365 ادناه مقطع الفيديو المتداول على مواقع فيسبوك.
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