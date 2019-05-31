الحزب الاسلامي يطالب بمحاسبة المقصرين في حفظ أمن كركوك

وأضاف الحزب، ان "المحافظة تستهدف اليوم في وحدة ابنائها وحاضرهم ومستقبلهم"، مبينا أن "هذه التفجيرات الآثمة رسالة واضحة من الجماعات الارهابية، بهدف اشعال فتيل الفوضى في ارجاء المحافظة، وجعلها طريقا داميا لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة، مما يستدعي منا اليقظة والحذر للحيلولة دون تحقيق ذلك".
واشار الحزب الى، "ضرورة مراجعة الخطط الأمنية في المحافظة، وتكثيف الجهد الاستخباري، ومحاسبة المقصرين الذين لم يقوموا بمهامهم في حفظ أرواح الناس وممتلكاتهم"، داعيا، الشارع الكركوكي الى "الوحدة والتكاتف لانهما الطريق الوحيد لحماية محافظتهم".
يذكر ان محافظة كركوك شهدت يوم امس الخميس، انفجار ست عبوات ناسفة في مناطق متفرقة منها ادت الى مقتل وةاصابة عشرات الاشخاص، اضافة الى الحاق اضرار مادية.
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