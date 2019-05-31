وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من اللواء 43 في الحشد الشعبي نفذت عملية دهم وتفتيش لملاحقة فول داعش في منطقة تل الذهب جنوب قضاء بلد، ما اسفر عن إصابة إرهابي بجروح فيما فر الآخرون بالهروب الى منطقة مجهولة".



وأضاف الموفد أن "العملية انطلقت بناء على ورود معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود تحركات لعناصر إرهابية ضمن قاطع المسؤولية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوة بالحشد تصيب 'إرهابيا' خلال عملية دهم جنوب بلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.