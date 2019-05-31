ميزة جديدة من غوغل... ترجمة قوائم الطعام واللافتات

وكانت الشركة الأميركية قد أعلنت عن الميزة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2019 في 8 أيار/مايو الحالي، إلى جانب مزايا أخرى تركز على جلب تقنية الواقع المعزز إلى محرك البحث التابع لغوغل.وقالت غوغل خلال الحدث إن خدمة "غوغل لنس" ستدعم إمكانية معرفة أكثر الأطباق شيوعاً، من خلال توجيه كاميرا الهاتف نحو قائمة الطعام في مطعم، إلى جانب الاطلاع على تفاصيل كل طبق في القائمة مع الصور.

أما خاصية الترجمة التي توفرها "غوغل لنس"، فقد أصبحت تسمح بقراءة النصوص باللغة الأصلية، وباللغة المُترجَم إليها، وهي الميزة التي تدعم ترجمة النصوص لأكثر من 100 لغة.

كما يمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمة "غوغل لنس" عن طريق المساعد الذكي "غوغل أسيستنت" Google Assistant، وخدمة "صور غوغل" Google Photos، وتطبيق البحث الرئيسي.



وعلى نحو منفصل، أعلنت غوغل أن آلية فهرسة صفحات الإنترنت، التي تعطي الأولوية لدعم الأجهزة المحمولة، سوف تصبح افتراضية لجميع نطاقات الويب، اعتباراً من 1 تموز/ يوليو القادم.

وكانت الشركة قد أعلنت أواخر عام 2018 أن الفهرسة المحمولة، التي تعطي الأولوية في الظهور ضمن نتائج البحث للمواقع، التي صُممت بشكل يراعي الأجهزة المحمولة، أصبحت تُستخدم لأكثر من نصف صفحات الويب.

وكانت غوغل قد أعلنت عن مبادرة الفهرسة، التي تعطي الأولوية للأجهزة المحمولة أول مرة عام 2016، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، بدأت الشركة إطلاق آلية الفهرسة الجديدة لمجموعة صغيرة من المواقع.