وقالت غوغل خلال الحدث إن خدمة "غوغل لنس" ستدعم إمكانية معرفة أكثر الأطباق شيوعاً، من خلال توجيه كاميرا الهاتف نحو قائمة الطعام في مطعم، إلى جانب الاطلاع على تفاصيل كل طبق في القائمة مع الصور.
أما خاصية الترجمة التي توفرها "غوغل لنس"، فقد أصبحت تسمح بقراءة النصوص باللغة الأصلية، وباللغة المُترجَم إليها، وهي الميزة التي تدعم ترجمة النصوص لأكثر من 100 لغة.
كما يمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمة "غوغل لنس" عن طريق المساعد الذكي "غوغل أسيستنت" Google Assistant، وخدمة "صور غوغل" Google Photos، وتطبيق البحث الرئيسي.
وعلى نحو منفصل، أعلنت غوغل أن آلية فهرسة صفحات الإنترنت، التي تعطي الأولوية لدعم الأجهزة المحمولة، سوف تصبح افتراضية لجميع نطاقات الويب، اعتباراً من 1 تموز/ يوليو القادم.
وكانت الشركة قد أعلنت أواخر عام 2018 أن الفهرسة المحمولة، التي تعطي الأولوية في الظهور ضمن نتائج البحث للمواقع، التي صُممت بشكل يراعي الأجهزة المحمولة، أصبحت تُستخدم لأكثر من نصف صفحات الويب.
وكانت غوغل قد أعلنت عن مبادرة الفهرسة، التي تعطي الأولوية للأجهزة المحمولة أول مرة عام 2016، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، بدأت الشركة إطلاق آلية الفهرسة الجديدة لمجموعة صغيرة من المواقع.
كانت هذه تفاصيل خبر ميزة جديدة من غوغل... ترجمة قوائم الطعام واللافتات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.