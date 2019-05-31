التعليم النيابية: جنبة سياسية في استبدال رؤساء الجامعات

وقال المسعودي في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة التعليم العالي تعادل بهيكلتها مايعادل عشر وزارات، حيث ان عدد الدرجات الخاصة فيها يقرب من 550 درجة خاصة"، مبينا ان "الوزارة تضم 37 رئيس جامعة حكومية اضافة الى 47 رئيس جامعة اهلية، اضافة الى المساعدين والعمداء وجميعها درجات خاصة".واضاف المسعودي، ان "الاجراء باستبدال عدد من رؤساء الجامعات من الناحية الشكلية هو اجراء ندعمه لاننا نرفض بقاء الدرجات الخاصة بمناصبهم لفترات طويلة قد تتجاوز الخمسة الى عشرة سنوات في بعض المناصب الادارية"، لافتا الى ان "رؤيتنا كلجنة برلمانية مختصة ينحصر في هذا الموضوع باربع مستويات اولها ضرورة التغيير، والثاني ان يكون هنالك معاير رقمية للتقييم والثالثة ان تكون هنالك استمارات تقييم سنوية لكل من هو بدرجة خاصة ورئيس جامعة والاخيرة هي مراعاة التوازن السياسي والمجتمعي بين المكونات".واكد المسعودي، ان "ماجرى من تغيرات لعدد من رؤساء الجامعات لايخلو من الجنبة السياسية، وهو بعيد عن المعايير التي نعتقد بها لخطوات التغيير"، مشددا على ان "اللجنة ستكون لها وقفة مع هذا الامر بعد عطلة عيد الفطر لمناقشة هذا الامر مع الوزارة وقد يتم دعوة وزير التعليم العالي للاستضافة وبحث الموضوع خاصة ان الوزير ابدى في وقت سابق استعداده الكامل للتعاون مع اللجنة باي قضايا تهم العمل في الوزارة".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اصدرت اوامر ادارية باعفاء عدد من رؤساء الجامعات العراقية واستبدالهم باخرين.