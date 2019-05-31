نائب: مافيات كبيرة تقف خلف منح الاجازات الاستثمارية في الهيئة

وقال كاظم الصيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك تواطؤ كبير في منح الاجازات الاستثمارية في الهيئة"، مبينا أن "مافيات كبيرة ومنظومة سياسية متهمة بالفساد وبعض من النواب يقفون خلف ذلك".
واضاف الصيادي "سوف نقوم بتدقيق جميع ملفات الاستثمار وسنعلن تلك الفرص الاستثمارية، ومن يقف خلفها سواء من السياسيين ام من الهيئة"، متعهدا بالقول "انتظرونا قريبا جدا".
وتابع قائلا "ملفات فساد كبيرة سوف نكشف عنها قريبا، سواء في المحافظات ام في بغداد وحتى في الاقليم".
واضاف الصيادي "سوف نقوم بتدقيق جميع ملفات الاستثمار وسنعلن تلك الفرص الاستثمارية، ومن يقف خلفها سواء من السياسيين ام من الهيئة"، متعهدا بالقول "انتظرونا قريبا جدا".
وتابع قائلا "ملفات فساد كبيرة سوف نكشف عنها قريبا، سواء في المحافظات ام في بغداد وحتى في الاقليم".
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