رسمياً.. كونتي مدرباً لإنتر ميلان

2019-05-31 | 09:24
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اعلن نادي إنتر ميلان تعيين مواطنه المدير الفني السابق ليوفنتوس وتشيلسي، أنطونيو كونتي، مدرباً لفريقه خلفاً لمواطنه لوتشانو سباليتي الذي أقيل من منصبه.
ووقع أكثر من ثلاثة ألاف مشجع ليوفنتوس، على عريضة تطالب بنزع نجمة المدرب انتونيو كونتي من ملعب النادي في تورينو.
كونتي الذي لعب ودرب يوفنتوس سابقًا، أصبح قريب من تدريب إنتر ميلانو، حسب التقارير الصحفية الإيطالية، وهو الأمر الذي أدى إلى انزعاج جماهير البيانكونيري.
وتتواجد نجمة على جدران داخل ملعب أليانز ستاديوم الخاص بيوفنتوس، مكتوب عليها اسم المدرب الإيطالي، الذي فاز بالدروي ثلاث مرات على التوالي.
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