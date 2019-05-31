رسمياً.. كونتي مدرباً لإنتر ميلان

لم تكشف إدارة النادي عن مدة عقد لاعب الوسط الدولي السابق (49 عاماً)، الذي أشارت وسائل الإعلام الإيطالية أنه وقع على عقد لمدة ثلاثة أعوام مقابل 10 ملايين يورو "إضافة للمكافآت" في الموسم الواحد.

ووقع أكثر من ثلاثة ألاف مشجع ليوفنتوس، على عريضة تطالب بنزع نجمة المدرب انتونيو كونتي من ملعب النادي في تورينو.



كونتي الذي لعب ودرب يوفنتوس سابقًا، أصبح قريب من تدريب إنتر ميلانو، حسب التقارير الصحفية الإيطالية، وهو الأمر الذي أدى إلى انزعاج جماهير البيانكونيري.

وتتواجد نجمة على جدران داخل ملعب أليانز ستاديوم الخاص بيوفنتوس، مكتوب عليها اسم المدرب الإيطالي، الذي فاز بالدروي ثلاث مرات على التوالي.