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وفي حي الزهور بالساحل الأيسر لمدينة الموصل، يقبل المواطنون على الأسواق حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث تشهد الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل توافدا كبيرا من قبل المتبضعين إستعدادا لقدوم عيد الفطر.
أما في الساحل الأيمن فقد شهدت منطقة الدواسة غربي الموصل عودة الحياة إليها من جديد وفتحت المحال التجارية أبوابها أمام المتبضعين حتى ساعات متأخرة من الليل .
وكان لإصرار أهالي منطقة الدواسة وأصحاب محالها التجارية دور كبير في إعادة إعمارها بعد أن دمرتها حرب التحرير التي دحر فيها تنظيم "داعش" من المدينة.
ومدينة الموصل هي مركز محافظة نينوى وثاني أكبر مدينة في العراق من حيث السكان بعد بغداد، حيث يبلغ تعداد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة، وتبعد عن العاصمة بنحو 465 كلم، ويتحدث سكانها اللهجة الموصلية أو "المصلاوية"، ولهذه اللهجة الموصلية الدور الأكبر في الحفاظ على هوية المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ليالي الموصل قبيل انتهاء رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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