الكعبي يطالب بعقد اجتماع عاجل بشأن تفجيرات كركوك ويحذر من استهداف المدن الآمنة

وقال الكعبي في بيان تلقثت الخليج 365 نسخة منه، إن "الرئاسات الثلاث مطالبة بعقد اجتماع استثنائي عاجل قبل عيد الفطر المبارك للوقوف على أسباب الخروقات الأمنية والتفجيرات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت محافظة كركوك والمحافظات الأخرى مؤخرا، فضلا عن بحث تداعياتها على امن وسلامة المواطنين واستقرار المدن الآمنة"، مؤكدا على "محاسبة الاجهزة الأمنية المقصرة في اداء واجبها والإسراع بكشف الجناة".وشدد الكعبي على، "ضرورة ابعاد هذه المحافظات عن الصراعات الحزبية والفئوية والسياسية ومحاولة البحث عن المصالح الضيقة"، مؤكدا ان "على الأجهزة الأمنية تحمل مسؤولياتها الكاملة دون تقصير والتركيز على حفظ المدن وحماية امن وسلامة المواطنين من مختلف المكونات فهي خط احمر".

وتابع أن "على القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتنا وصنوفها سيما المتواجدة في كركوك والمدن التي حدثت فيها التفجيرات مؤخرا، مراجعة خططها الأمنية ومحاسبة المقصرين أيا كان منصبهم، والإسراع في القبض على الجناة"، محذرا من استهداف المدن الآمنة مرة اخرى".



ودعا الكعبي، القائد العام للقوات المسلحة وقادة الأجهزة الأمنية الى "التوجيه في اتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر، وإعادة تمركز القوات في المناطق والمحافظات والمدن المستهدفة للحيلولة دون استهداف المواطنين الأبرياء العزل سيما خلال ايام عيد الفطر المبارك لتفويت الفرصة على الزمر الإرهابية وافشال مخططاتهم الخبيثة".

يذكر ان محافظة كركوك شهدت يوم امس الخميس، انفجار ست عبوات ناسفة في مناطق متفرقة منها ادت الى مقتل وةاصابة عشرات الاشخاص، اضافة الى الحاق اضرار مادية.