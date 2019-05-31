وشدد الكعبي على، "ضرورة ابعاد هذه المحافظات عن الصراعات الحزبية والفئوية والسياسية ومحاولة البحث عن المصالح الضيقة"، مؤكدا ان "على الأجهزة الأمنية تحمل مسؤولياتها الكاملة دون تقصير والتركيز على حفظ المدن وحماية امن وسلامة المواطنين من مختلف المكونات فهي خط احمر".
وتابع أن "على القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتنا وصنوفها سيما المتواجدة في كركوك والمدن التي حدثت فيها التفجيرات مؤخرا، مراجعة خططها الأمنية ومحاسبة المقصرين أيا كان منصبهم، والإسراع في القبض على الجناة"، محذرا من استهداف المدن الآمنة مرة اخرى".
ودعا الكعبي، القائد العام للقوات المسلحة وقادة الأجهزة الأمنية الى "التوجيه في اتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر، وإعادة تمركز القوات في المناطق والمحافظات والمدن المستهدفة للحيلولة دون استهداف المواطنين الأبرياء العزل سيما خلال ايام عيد الفطر المبارك لتفويت الفرصة على الزمر الإرهابية وافشال مخططاتهم الخبيثة".
يذكر ان محافظة كركوك شهدت يوم امس الخميس، انفجار ست عبوات ناسفة في مناطق متفرقة منها ادت الى مقتل وةاصابة عشرات الاشخاص، اضافة الى الحاق اضرار مادية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكعبي يطالب بعقد اجتماع عاجل بشأن تفجيرات كركوك ويحذر من استهداف المدن الآمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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