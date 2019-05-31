قيادي تركماني يقترح حلاً لأوضاع كركوك ويحذر من احتكاك مسلح

وقال علي المفتي عضو المكتب السياسي في حزب تركمان ايلى، إن "تفجيرات كركوك رسائل دموية هدفها ارسال صورة مغايرة لهشاشة الوضع الامني"، مشيرا الى أن "اهالي كركوك يدركون ماهية هذه الافعال الارهابية".

واعتبر أن "الحل يكمن في تكثيف الجهد الاستخباري وتشكيل قيادة عمليات كركوك من ابناء المحافظة وبنسبة 32% لكل مكون‬ واعادة هيكلية وتركيبة الشرطة المحلية في المحافظة"، مشددا على "ضرورة تقديم الدعم الفني والاستخباري وتطبيق الصلاحيات الممنوحة لجهاز الامن الوطني بشكل اوسع ولباقي الاجهزة الامنية المنضوية تحت السلطة الاتحادية".



واضاف المفتي أن "هذه التفجيرات التي راح على اثرها العشرات من الشهداء والجرحى والتي استهدفت مناطق تجارية تكتض بالمواطنين الابرياء هي احياء من الغالبية التركمانية".

وطالب "الحكومة الاتحادية والامم المتحدة المعالجة الفعلية للمشاكل السياسية المستقبلية للمحافظة لعدم الوقوع في اخطاء لايحمد عقباها، وقطع الطريق للاحتكاك المسلح بين مكونات كركوك المتآخية".

يذكر ان محافظة كركوك شهدت يوم امس الخميس، انفجار ست عبوات ناسفة في مناطق متفرقة منها ادت الى مقتل شخصين واصابة 23 اخرين بجروح اضافة الى الحاق اضرار مادية.

