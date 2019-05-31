تحذير من ترك الأطفال في السيارة بعد وفاة طفل

وعندما لاحظت العائلة غياب الطفل، ذهبت إلى السيارة لتجده عالقا بداخلها وحالته حرجة، إذ لم يستطع فتح الأبواب بعد إقفالها، في حين سارعت العائلة لإسعافه، لكنه توفي لدى وصوله المستشفى.
أعربت قيادة شرطة أبوظبي عن أسفها الشديد وتعازيها للعائلة عقب الحادثة، في حين حثت السكان على ضرورة إقفال سياراتهم وهي مركونة، تجنبا لتسلل الأطفال إلى داخلها، حيث تكون الحرارة مرتفعة بداخلها ونسبة الأكسجين شبه معدومة.
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