الصحة تعلن حصيلة نهائية لتفجيرات كركوك

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واشار الى "استنفار كافة كوادر دائرة صحة كركوك والدوائر القريبة منذ لحظة الانفجار حتى الآن لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة"، مؤكدا "ما زالت العناية مستمرة لبعض الحالات التي استوجبت رقودا في المستشفيات".
يذكر ان محافظة كركوك شهدت يوم امس الخميس، انفجار ست عبوات ناسفة في مناطق متفرقة منها ادت الى مقتل اربعة اشخاص واصابة 23 اخرين بجروح اضافة الى الحاق اضرار مادية.
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