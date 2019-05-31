سائرون تدعو لإعادة بناء المؤسسة الأمنية بعيدا عن التحزبات

وقال المتحدث الرسمي لكتلة سائرون النيابية النائب حمد الله الركابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "ماحصل في مدينة كركوك يعتبر انتكاسة أمنية وتراجعا خطيرا في الملف الأمني"،داعيا الأجهزة الأمنية الى "إعادة بناء المؤسسة الأمنية على أساس مهني بعيدا عن التحزبات".كما شدد على ضرورة "إبعاد الاجهزة الامنية عن الصراعات السياسية"، مؤكدا على "اعادة النظر في تقييم الملف الأمني، وغلق كافة النوافذ التي تستغلها مجاميع الإرهاب وقوى الفساد لزعزعة الأوضاع".

وحذر ايضا "من محاولة بائسة لزرع الفتنة بين مكونات المدينة"، مشددا على أن "حياة المواطنين أغلى من كل المكاسب والامتيازات".

وتابع قائلا "اننا في تحالف سائرون سنعمل على ترجمة توجيهات السيد مقتدى الصدر، بشأن الاوضاع في مدينة كركوك الحبيبة الى برنامج ، والعمل الجاد والفوري على تدارك الموقف قبل فوات الأوان".



وغرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس الخميس، بشأن ما حدث في كركوك، فيما خاطب الحكومة بالقول "اما ان تتصرفي او دعونا نتصرف".

يذكر ان محافظة كركوك شهدت يوم امس الخميس، انفجار ست عبوات ناسفة في مناطق متفرقة منها ادت الى مقتل اربعة اشخاص واصابة 23 اخرين بجروح اضافة الى الحاق اضرار مادية.