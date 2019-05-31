إنطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في ايران

وقالت وسائل اعلام ايرانية، إن مراسم مسيرة يوم القدس العالمي بدأت في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت طهران بمشاركة شعبية واسعة، مبينة أن المشاركين في "مسيرة يوم القدس العالمي" رفعوا شعار عاما ينص على أن "يوم القدس العالمي أفشل صفقة القرن ويثبت تطلعات فلسطين".



يذكر ان مؤسس الجمهورية الاسلامية الراحل الامام الخميني دعا بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 الى اقامة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام نصرة للشعب الفلسطيني.

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