الصدر يضع حكومة العراق أمام خيارين لا ثالث لهما

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"الخليج 365" من نيويورك: رفع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الصوت بوجه الحكومة العراقية حيال التفجيرات التي استهدفت محافظة كركوك أمس الخميس، وأدت الى مقتل وجرح العشرات.

وفي بيان نشره على حسابه على موقع تويتر، توجه الصدر إلى الحكومة العراقية، بالقول "اما ان تتصرفي او دعونا نتصرف"، معتبرا، "ان كركوك ضحية الفساد والصراع القومي"، داعيا الى انقاذها.

تدارك الموقف

وأضاف أن "محافظات الجنوب ترزح تحت الفقر والفساد، ومحافظات الوسط قد انهكتها الصراعات والفساد، واما محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والانبار و(الموصل) فقد ذهبت ضحية الطائفية والفساد"، مخاطبا الجميع بالقول "اسمعوا وعوا وتداركوا الموقف قبل فوات الاوان".

تصرفوا او دعونا نتصرف

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وتابع قائلا "فيا حكومة العراق اما ان تتصرفي او دعونا نتصرف.. عسى ان ننفع ولا نضر، فالشعب يعاني ويلات الجوع والتسلط والفساد بأقسى واعلى مستوياته".

كما طالب بـ"كبح جماح الفاسدين واقصاء المتحزبين وابعاد المجندين عن تلكم المحافظات، ولتعلنوها محافظات منكوبة تديرها الرئاسات الثلاث بإشراف مباشر وبالتعاون مع الجيش والشرطة حصرا، والا فات الاون".

تفجيرات كركوك

وشهدت محافظة كركوك سلسلة من التفجيرات استهدفت عدة مناطق متفرقة، مما أدى الى مقتل وجرح العشرات، بحسب خلية الإعلام الأمني.

وقالت خلية الإعلام الأمني إن "التفجيرات الإرهابية حدثت بواسطة 6 عبوات ناسفة، في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك"، وإن عبوتين تم إبطال مفعولهما.

