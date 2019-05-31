النصر النيابية تؤكد امتلاكها 30 نائبا في البرلمان

وقال رئيس الكتلة عدنان الزرفي في حديث لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "كتلة النصر النيابية متواجدة في مجلس النواب بواقع 30 نائبا، ولديها حوارات وتفاهمات مع قوى سياسية اخرى، ولها صلات قوية مع بقية الكتلة باعتبارها جزء من تحالف الاصلاح، كما ان لديها تنسيق عال مع ائتلاف دولة القانون وتمتلك نشاطا متميزا داخل البرلمان".



واضاف الزرفي، أن "النواب الذين يحضرون الاجتماعات الدورية مع حيدر العبادي يبلغ عددهم ايضا 30 عضوا، وهولاء جميعهم لديهم تواقيع وباقون في ائتلاف النصر".

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