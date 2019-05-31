النصر النيابية تدعو الى اجراءات إنتخابات مبكرة وشاملة لمجالس المحافظات والبرلمان

وقال رئيس الكتلة عدنان الزرفي في حديث لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه الفضائية السومرية، "دعوت من قبل فترة زمنية واكررها الان بالدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة وشاملة في مجلس النواب ومجالس المحافظات، من اجل ان يتخذ الشعب قرارا صحيحا".واضاف، "كما انه يجب ان يتغير قانون الانتخابات، بالاضافة الى تحميل رؤساء الكتل السياسية التي تأتي الى مجالس المحافظات والبرلمان، مسؤولية اي تقصير".

وصوت مجلس الوزراء، الثلاثاء (21 ايار 2019) على تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد انجاز عمل مفوضية الانتخابات ومجلس النواب.