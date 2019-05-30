شرطة بابل: القبض على منفذ جريمة قتل غرب الحلة

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "معلومات وردت عن جريمة قتل حدثت لشخص أربعيني بواسطة آلة حادة ( سكين ) من خلال التهجم عليه بداره الواقعة في ناحية أبي غرق غرب مدينة الحلة من قبل منفذ الجريمة بسبب خلافات على حصة مائية لارض زراعية تعود للمقتول والهروب الى جهة مجهولة".



وأضافت ، أن "فريق عمل مشترك من قسم شرطة البلدة الصوب الكبير ومكافحة الاجرام شكل للبحث والتحري عن القاتل حيث أثمرت الجهود وبعد ساعات قليلة بالقبض على مرتكب الجريمة في ناحية النيل شمالي الحلة بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني"، مشيرة الى أن "القوة نقلت المعتقل الى مركز للاحتجاز الأمني لاستكمال ما يلزم من الإجراءات القانونية بحقه".

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