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مقتل واصابة 10 اشخاص بتفجير وهجوم مسلح في ابي صيدا

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت في ناحية ابي صيدا في ديالى اعقبه هجوم مسلح ما ادى الى مقتل ستة اشخاص واصابة اربعة اخرين".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث الى الطب العدلي والجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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