مقتل واصابة 10 اشخاص بتفجير وهجوم مسلح في ابي صيدا

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت في ناحية ابي صيدا في ديالى اعقبه هجوم مسلح ما ادى الى مقتل ستة اشخاص واصابة اربعة اخرين".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث الى الطب العدلي والجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

