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انتهاء حصيلة تفجيرات كركوك عند 27 قتيلا وجريحا

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وقال المصدر في حيث لـ الخليج 365، ان "حصيلة التفجيرات بعبوات ناسفة التي شهدتها مناطق متفرقة من كركوك، انتهت عند اربعة قتلى و23 جريحا".

واضاف المصدر ان "قوات امنية طوقت اماكن التفجيرات، ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثث الى الطب العدلي".


يذكر ان محافظة كركوك شهدت اليوم انفجار ست عبوات ناسفة في مناطق متفرقة منها ادت الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 16 اخرين بجروح اضافة الى الحاق اضرار مادية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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