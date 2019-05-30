انتهاء حصيلة تفجيرات كركوك عند 27 قتيلا وجريحا

وقال المصدر في حيث لـ الخليج 365، ان "حصيلة التفجيرات بعبوات ناسفة التي شهدتها مناطق متفرقة من كركوك، انتهت عند اربعة قتلى و23 جريحا".
واضاف المصدر ان "قوات امنية طوقت اماكن التفجيرات، ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثث الى الطب العدلي".
يذكر ان محافظة كركوك شهدت اليوم انفجار ست عبوات ناسفة في مناطق متفرقة منها ادت الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 16 اخرين بجروح اضافة الى الحاق اضرار مادية.
واضاف المصدر ان "قوات امنية طوقت اماكن التفجيرات، ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثث الى الطب العدلي".
يذكر ان محافظة كركوك شهدت اليوم انفجار ست عبوات ناسفة في مناطق متفرقة منها ادت الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 16 اخرين بجروح اضافة الى الحاق اضرار مادية.
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