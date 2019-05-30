وثائق تكشف حقيقة ضبط ثلاثة الاف 'سيم كارت' سعودي شمال بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الثلاثة الاف سيك كارت سعودي والتي تم ضبطها في شامال بغداد قبل ايام هي ضمن تعاقد هيئة الحج والعمرة مع شركة سعودية لتوفية هذه السيم كارت الى الحجاج هذا العام حيث توزع عليهم قبل سفرهم للديار المقدسة".واضاف ان "هذه الخطوط ستسهل للحجاج التواصل مع ذويهم للاطمئنان عليهم".

يذكر ان سيطرة امنية شمال بغداد ضبطت قبل ايام شاحنة قادمة من اربيل وتحمل بداخلها عل ثلاثة الاف سيم كارت سعودي، حيث تم حجز الشاحنة وفتح تحقيق بذلك.