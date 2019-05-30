وزير الشباب يعلن موعد اطلاق رواتب موظفي الاولمبية

وذكر بيان للوزارة تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رياض اعلان اطلاق رواتب موظفي اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية يومي الاحد والاثنين المقبلين، ممن اكملوا ملء استمارة الرواتب وذلكخلال اقامته مأدبة الافطار لرؤساء الاتحادات الرياضية وممثليات اللجنة الاولمبية في احد مطاعم العاصمة بغداد بحضور رعد حمودي وفلاح حسن وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات وممثلي ممثليات اللجنة الاولمبية".واوضح البيان، ان "رياض خلال حديثه في الجلسة الحوارية التي استهلها بالترحيب بالحضور في الامسية الرمضانية وقرب حلول عيد الفطر المبارك، خطط الوزارة بشأن استقلالية الاتحادات الرياضية ودورها في صناعة الانجاز والاعتماد على المواهب لصناعة جيل جديد لجميع الرياضات والابتعاد عن الممارسات السابقة التي كانت المشاركة في البطولات من اجل المشاركة فقط والتمتع بالامتيازات والسفرات من دون تحقيق الانجازات التي تليق باسم ومكانة العراق في الخارطة الرياضية".واوضح رياض، بحسب البيان، ان "الوزارة والحكومة ستعطي الاموال بشكل مباشر للاتحادات عبر فتح حسابات في المصارف مع الحفاظ على استقلالية كل الاتحادات وايضا استقلالية اللجنة الاولمبية التي تحتاج الى تشريع قانوني، والحكومة ستراقب المال حتى لايكون هناك أي هدر للاموال عبر عدد من الاجراءات"، مستدركا ان "الوزارة لن تتدخل بالامور الادارية والفنية للاتحادات الرياضية".

من جانبه، اكد رئيس اللجنة الاولمبية، رعد حمودي "اننا نحترم قرارات الحكومة، والوزير رجل رياضي ولديه رؤية لتطوير الرياضة، وستشهد المدة المقبلة انفراجة بشان وضع الاتحادات الرياضية ورواتب موظفي اللجنة الاولمبية".

وبدورهم، اشار عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية الى ان "الصورة لم تكن واضحة لاجراءات الوزارة وكأنها تحاول السيطرة على المشهد الرياضي، ولكن بعد كلام السيد الوزير فان المشهد تغير والثقة عادت والمسارات اصبحت سالكة لتطوير الحركة الرياضية".