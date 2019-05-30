الداخلية تعلن اعتقال عصابة تتاجر بالبشر وسط بغداد

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستناداً لمعلومات استخباراتية من قبل المصادر القت القبض على عصابة مكونة اربعة متهمين بينهم امرأتين يقومون بالاتجار بالبشر وسط العاصمة".واضاف ان "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص مع شعبة استخبارات الكرادة ومكتب الاتجار بالبشر في جانب الرصافة من بغداد".

يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى من اعتقال مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية في مناطق متفرقة من البلاد.

