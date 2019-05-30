كركوك: لا يوجد حظر للتجوال بالمحافظة

وقال مدير اعلام المحافظة مروان العاني في حديث لـ الخليج 365، انه "لا يوجد اي حظر للتجوال في المحافظة على خلفية التفجيرات التي شهدتها كركوك هذه الليلة".

واضاف ان "التفجيرات هي عبارة عن عبوات ناسفة ولا توجد فيها اية سيارة مفخخة".



يذكر ان محافظة كركوك شهدت اليوم انفجار ست عبوات ناسفة في مناطق متفرقة منها ادت الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 16 اخرين بجروح اضافة الى الحاق اضرار مادية.