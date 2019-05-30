شركة نفط البصرة تصدر توضيحا بشأن رفع العلم

وقالت الشركة في بيان تلقت السومرية نيوزن نسخة منه انه "إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العلم العراقي في أعلى موقع شركتنا، نود أن نوضح أن العلم جرى استبداله ضمن حملة لاستبدال الأعلام العراقية بأخرى من نوعية جيدة".واضافت انه "بعد استبدال علم الموقع اتضح أن هناك خللا في خياطة الجزء الأوسط من أحد وجهيه"، مشيرة الى انه "جرى استبداله بعد أقل من ساعة من رفعه".

واكدت الشركة "الحرص على رمزية العلم وتمسكها بتمثيله لهويتنا الوطنية".

يذكر ان ناشطون على التواصل الاجتماعي تناقلوا صورا ومقطع فيديو يظهر فيه قيام شركة نفط الجنوب برفع العلم العراقي فوق مبناها بالمقلوب، ما اثار انتقادات واستهزاءات واسعة.

