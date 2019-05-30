واضافت الخلية ان "هذه الاعتداءات كانت في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك"، مشيرة الى انها "ادت الى وقوع جرحى من المواطنين المنتسبين".
فيما افاد مصدر امني لـ الخليج 365، ان "الحصيلة الاولية لتفجيرات كركوك بلغت سبعة جرحى"، مشيرا الى ان "الحصيلة قابلة للزيادة".
يذكر ان محافظة كركوك، شهدت قبل قليل سلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة في مناطق متفرقة منها، ما ادى الى وقوع اضرار مادية وبشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر ما حدث في كركوك الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.