ما حدث في كركوك الليلة

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اعمالا إرهابية بواسطة ست عبوات ناسفة استهدفت مناطق متفرقة في كركوك"، مبينة ان "القوات الأمنية ابطلت مفعول عبوتين ناسفتين اخرتين". واضافت الخلية ان "هذه الاعتداءات كانت في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك"، مشيرة الى انها "ادت الى وقوع جرحى من المواطنين المنتسبين".



فيما افاد مصدر امني لـ الخليج 365، ان "الحصيلة الاولية لتفجيرات كركوك بلغت سبعة جرحى"، مشيرا الى ان "الحصيلة قابلة للزيادة". فيما افاد مصدر امني لـ الخليج 365، ان "الحصيلة الاولية لتفجيرات كركوك بلغت سبعة جرحى"، مشيرا الى ان "الحصيلة قابلة للزيادة".

يذكر ان محافظة كركوك، شهدت قبل قليل سلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة في مناطق متفرقة منها، ما ادى الى وقوع اضرار مادية وبشرية.

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